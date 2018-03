ÖBB touren für mehr Sicherheit durch die Schulen

Bewusstsein schärfen kann Leben retten

Fünf Schulklassen in der Neuen Mittelschule in Golling klärte ÖBB-Sicherheitsexperte Erich Rattensberger an einem Vormittag über das richtige Verhalten an Bahnanlagen auf. Die Botschaften kommen an, ein Schüler ist durch den Vortrag vor den Gefahren eines tödlichen Stromschlags in der Nähe der Oberleitung gewarnt und schüttelt den Kopf: „Wie können manche nur so dumm sein und auf Wagons klettern?“