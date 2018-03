Gleitschirm klappte zusammen: Pilot (38) tot!

OÖ: Gleitschirm hing in Baumkrone fest

„Ein ideales Höhenfluggelände mit großen, einfachen Start- und Landeplätzen. Unser Gelände erlaubt uns Flüge bei allen Windrichtungen.“ So preist die Flugschule nahe Aschach an der Steyr in Oberösterreich ihr Übungsgelände an. Allerdings landen dort seit Jahren immer wieder Paragleiter in Baumwipfeln. So auch am Wochenende.