Adler-Pleite: Für Trainer Kuttin wird die Luft eng

Stefan Kraft und Co. sind in dieser Saison auf dem harten Boden der Tatsachen gelandet. Und die Kritik an Trainer Heinz Kuttin wurde vor allem nach den enttäuschenden Olympischen Spielen immer lauter. ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel und Ernst Vettori kündigten Gespräche nach Saisonende an, im April soll eine Entscheidung fallen. Kuttins Vertrag läuft bis nach der Heim-WM 2019.