Kapfenberg verteidigt Cup-Titel gegen Gmunden

Vierter Titel in Folge

Es ist der vierte Titel Kapfenbergs im heimischen Basketball in Folge, nimmt man den Supercup aus. Für Mike Coffin ist es der erste große Triumph seiner Trainer-Karriere. „2004 hatte ich in Gmunden meinen letzten großen Titel“, erinnerte der Coach an seinen Liga-Erfolg mit Kapfenberg als Spieler. „Das ist wieder ein unglaubliches Gefühl.“ Sein Sprössling Marck Coffin führte sein Team als Kapitän an. „Das ist hoch oben, weil es zusammen mit meinem Sohn ist“, meinte der Vater.