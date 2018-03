Schlaue Jugend ist fit für die großen Einsätze

Unterschiedliche Themenbereiche wurden abgefragt: Was beim Absichern von Unfallstellen eingehalten werden muss, welche Feuerlöscharten es gibt, was ein Pulver- oder ein Schlammlöscher ist oder wie sich ein Brand ausbreitet. Auch in der Knotenkunde mussten die Jugendlichen ihr Geschick zeigen. „Mit Knoten arbeiten wir in der Realität sehr viel. Die wichtigsten beherrschen die Buben und Mädchen bereits“, erklärt Feuerwehrmann Dominik Repaski, dass damit auch Löschstahlrohre befestigt werden.