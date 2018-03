Duo mit neuen „Fremd-Qualitäten“

Nach gemeinsamem Abstieg aus der Westliga ließen die Stadtklubs SAK und Austria zuletzt Parallelen erkennen. Beide wechselten den Trainer, verstärkten sich am Transfermarkt, haben einen neuen starken Mann im Klub und erhoffen sich mehr vom neuen Jahr als das alte gebracht hat. Die Hoffnungen erfüllten sich beim Derby-5:1 für die Nonntaler aber vorerst nur für Blau-Gelb! „Dass es so gut laufen würde, hätte ich auch nicht gedacht“, staunte Neo-SAK-Trainer Fötschl nach dem klaren 5:1 gegen die Austria. Die zahlreichen Neuen fügten sich aber nahtlos ein, steckten das schnelle 0:1 rasch weg und feierten den höchsten Ligasieg seit Juli 2016. Noch besser: es wurde zugleich der erste Auswärtssieg seit dem 2:1 eben bei der Austria vor knapp einem Jahr. „Aber wir haben noch nichts erreicht, dürfen uns nicht zufrieden geben“, monierte der Coach gleich. Immerhin: Mit dem Kantersieg hat der Abstiegskandidat seine Torausbeute in der Fremde mehr als verdoppelt, hält nun wenigstens bei neun Stück in neun Anläufen.