Kärntner gibt Tipps für Panini-Sammler

Die Jagd ist eröffnet! Ab heute, Montag, können wieder Panini-Alben mit den Stars der Fußball-Weltmeisterschaft gefüllt werden. Einer, der weiß, wie es am schnellsten funktioniert, ist der Klagenfurter Sigi Möstl. Er will bereits am Ostersonntag sein Album voll haben. In der „Krone“ verrät er, wie das klappen kann.