ÖSV-Skispringerinnen beten für WM-Teambewerb

In der aktuellen Saison haben bei den Weltcupbewerben in Hinterzarten und Zao erstmals Teambewerbe bei den Damen stattgefunden. Bei den Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften fehlt der Bewerb allerdings im Programm. Auch in Seefeld 2019 ist für die Skispringerinnen kein Teambewerb geplant.