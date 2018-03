Schicksals-Frühling für die Linzer Kepler-Uni

„Wir gehen selbstbewusst in die Verhandlungen in Wien“, hat Rektor Lukas kürzlich betont. Die Umfrageergebnisse des Betriebsrates sind da allerdings keine Rückenstärkung. Darin wird die Gesamtentwicklung der JKU nur mit Schulnote 3+ bewertet. Ein „autokratischer“ Führungsstil des Rektors sowie ein empfundenes Missverhältnis zwischen Maßnahmen mit Außenwirkung (Campus-Attraktivierung, etc.) und Wertschätzung, Zuwendung und Investitionen nach Innen werden thematisiert.