Foda plant Umstellungen: „Jeder kann sich zeigen“

Das österreichische Nationalteam erhält am Dienstag (20.30 Uhr) im Testspiel in Luxemburg ein neues Gesicht. Teamchef Franco Foda kündigte mehrere Umstellungen an. Der Deutsche ist am Sonntagnachmittag mit seinen 21 im Kader verbliebenen Spielern in Luxemburg gelandet. Taktisch sollen bis zum Duell mit dem Großherzogtum zumindest zwei Varianten einstudiert werden.