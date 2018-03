1,5-Liter-Motor für Coupé und Cabrio der C-Klasse

Daneben ist im 220 d ein neuer Dieselmotor (OM 654) mit nun zwei Liter Hubraum und 194 PS erhältlich, 25 PS mehr, als das Vorgängeraggregat hatte. Den Verbrauch gibt Mercedes mit 4,6 bis 5,1 Litern auf 100 Kilometer an. Außerdem erhalten Cabrio und Coupé in der „AMG 43 4matic“-Version nun ein Leistungsupdate: Der 3,0-Liter-V6-Motor leistet nun 390 PS, also 23 PS mehr als bisher. Den Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 km/h absolviert das Coupé in 4,7 Sekunden, das Cabriolet in 4,8 Sekunden.