Vier Wochen bis zur Wahl: Wer kommt, wer geht

Heute in vier Wochen werden in Innsbruck Gemeinderat und Bürgermeister neu gewählt. Für etliche der derzeitigen Mandatare heißt es Adieu sagen: Rund die Hälfte verlässt die politische Bühne. Wer nach der Wahl am 22. April kommt, ist noch nicht fix, wer geht, schon.