2-Kilo-Gesteinsbrocken krachte in Wohnküche

Mit dem Schrecken davongekommen sind am Sonntag die Bewohner eines Appartementhauses in Bad Kleinkirchheim. Als sie in ihrer Wohnküche saßen, donnerte ein zwei Kilo schwerer Fels durch das Dachfenster. Er verfehlte das ältere Ehepaar nur knapp. Der Stein hatte sich aus einem Steilhang gelöst.