Raubüberfall in Innsbruck: Hinweis auf Serientäter

Spurlos untergetaucht ist jener Räuber, der wie berichtet am Samstag gegen 18 Uhr eine Supermarktfiliale am Mitterweg in Innsbruck überfallen hatte. Dabei bedrohte er zwei Angestellte und gab einen Schuss ab. Laut Polizei handelte es sich um eine Pistolenattrappe. Parallelen zu Überfällen im Dezember drängen sich auf.