Mäkäräinen zum dritten Mal Gesamtweltcupsiegerin

Die Weißrussin Domratschewa feierte mit einem Fehlschuss knapp vor der Slowakin Paulina Fialkova (1 Strafrunde) und der Französin Anais Chevalier (0) ihren sechsten Saisonerfolg. Hauser gelang auch im letzten Saisonbewerb kein Top-Ten-Platz. Die restlichen Österreicherinnen hatten im gesamten Winter noch deutlich schlechter abgeschnitten. „Das war ein guter Abschluss für mich. In dieser Saison war ich nicht so oft in den Top 15, deshalb bin ich nicht nur mit der Leistung, sondern auch mit dem Ergebnis zufrieden“, sagte Hauser.