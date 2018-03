100.000 Euro für eine Notbremsung

In der Zwischenzeit war schon die Polizei St. Michael informiert worden. Sie wartete beim Bahnhof auf den Zug. Der Zugbegleiter zeigte den Beamten, in welchem Abteil sich der Randalierer befand. Weil sich der Steirer weiterhin nicht beruhigte, wurde er zur Dienststelle gebracht. Aufgrund seiner hohen Alkoholisierung konnte er erst am Sonntagnachmittag befragt werden. Dort sprach er von Erinnerungslücken und dass er sich das Geschehene nicht erklären könne…