Iraschko-Stolz landet bei Weltcupfinale auf Rang 2

Daniela Iraschko-Stolz hat auch am Sonntag im letzten Weltcupbewerb der Skispringerinnen in Oberstdorf noch einmal einen zweiten Platz nachgelegt. Die 34-jährige Steirerin musste sich wie am Vortag nur der Rekordsiegerin Sara Takanashi geschlagen geben. Die Japanerin schraubte ihre seit Samstag alleinige Bestmarke auf nunmehr 55 Weltcupsiege, Dritte wurde Gesamtsiegerin Maren Lundby (NOR).