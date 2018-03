Mann feuert Schüsse aus Wohnung ab

Ein 52-jähriger Mann hat in Salzburg in der Nacht auf Sonntag mit einer Schreckschusspistole aus dem Fenster seiner Wohnung in Maxglan geschossen. Zuvor hatte der Mann gedroht, seine 49-Jährige Exfreundin zu töten. Das Einsatzkommando der Cobra nahm den Ex-Freund fest. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft.