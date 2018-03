Blau-Gelbe Absage an violette Träume

Dabei jubelten erst die Gastgeber, brachte doch Purkrabek das Team von Neo-Coach Schaider per Halbvolley aus 20 Metern in Führung. Doch der Fluch der neuen Austria, welche die Nonntaler daheim noch nie schlagen konnte, setzte sich fort. Feiser gelang postwendend der Ausgleich, dann drehte Jukic per Doppelpack auf. Wunderschön: Das 2:1 leitete der Routinier im Doppelpass mit Alterdinger (traf zum 3:1) ein, der die Abwehr per Ferse narrte. Mit dem 4:1 im Finish machte der Neo-SAK-Knipser alle violetten Hoffnungen zunichte. „5:1 war am Ende zu hoch, der Sieg aber sicherlich verdient“, meinten die Coaches Schaider und Fötschl im Anschluss unisono. „Wir haben es nicht geschafft, noch ranzukommen. Die Enttäuschung ist sehr groß“, war Schaider sichtlich geknickt.