Stein durchschlug Lichtkuppel eines Wohnhauses

In Bad Kleinkirchheim hat sich Sonntagmittag im steilen Gelände hinter einer Pension ein zwei Kilogramm schwerer Stein gelöst, der in weiterer Folge mit hoher Geschwindigkeit die Lichtkuppel am Flachdach des Wohnhauses durchschlug und auf ein Bett in der Wohnküche donnerte. Nur drei Meter daneben saßen in der Wohnküche zwei Personen, die zum Glück mit dem Schock davongekommen sind und unverletzt blieben. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe des Römerbades.