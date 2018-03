Studie: Hörner halfen Sauriern bei der Paarung

Wissenschaftler von der Queen-Mary-Universität in London untersuchten für ihre Studie, die kürzlich im der Fachzeitschrift „Proceedings of the Royal Society B“ veröffentlich wurde, die fossilen Überreste von 46 Saurier-Arten, die vor bis zu 150 Millionen Jahren gelebt hatten. Laut Angaben des Biologen Andrew Knapp habe sich herausgestellt, dass sich die Hörner der Pflanzenfresser deutlich schneller entwickelt hätten als andere Körperteile.