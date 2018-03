Erschöpfter Tourengeher von Hubschrauber geborgen

Ursprünglich wollte er am Samstag mit dem Paragleiter ins Tal fliegen, musste das wegen des Wetters aber canceln. Weil der Flug wegen der schlechten Windverhältnisse nicht möglich war, entschloss sich der Deutsche mit den Skiern in Richtung Zammerberg abzufahren. Dabei geriet er in steiles Waldgelände und musste zu Fuß weitergehen. Schließlich war er so erschöpft, dass er nicht mehr weiter konnte.In der Zwischenzeit hatten seine Angehörigen bereits die Polizei verständigt, weil sie den 48-Jährigen telefonisch nicht erreichten. Der Mann blieb unverletzt.