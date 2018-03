Ohne Helm: Radfahrer erlitt schwere Kopfverletzung

Ein 51 Jahre alter Radfahrer hat sich am Samstag bei einem Sturz mit seinem Mountainbike auf der Alpbacher Landesstraße in Reith im Alpbachtal schwere Kopf- und Beinverletzungen zugezogen. Der Mann trug keinen Sturzhelm, teilte die Polizei mit. Er wurde nach der Erstversorgung in die Klinik Innsbruck geflogen.