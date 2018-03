Galaxy S9: User klagen über Touchscreen-Probleme

Seit 16. März sind Samsungs neue Top-Smartphones im Handel, laut „Heise“ häufen sich nunmehr allerdings Klagen über Probleme mit dem Touchscreen. In Online-Foren wie Reddit und in den offiziellen Samsung-Foren berichten einige Nutzer, dass der Touchscreen ihres Galaxy S9 (Plus) nicht oder nur teilweise auf Eingaben reagiert. Ein Video zeigt das Problem: