Betrunkene (29) klaut Auto und verursacht Unfall

Im Salzburger Pongau hat eine betrunkene Frau in der Nacht auf Sonntag vom Parkplatz eines Lokal in Wagrain ein Auto entwendet und ist damit nach Hause gefahren. Die 29-Jährige geriet in Folge ihrer Alkoholisierung mehrmals auf die Gegenfahrbahn, verursachte einen Unfall mit einem entgegenkommenden Auto und fuhr einfach weiter.