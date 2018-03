Verlobte heiratete Frankreichs Held am Sterbebett

Ganz Frankreich trauert um den heldenhaften Gendarm Arnaud Beltrame (45), der bei der blutigen IS-Geiselnahme in einem Supermarkt (Videobericht oben) eine Frau beschützt hatte und dabei selbst tödlich verletzt wurde. Doch niemand trauert so sehr wie Beltrames Frau Marielle: Wie jetzt bekannt wurde, hat sie ihrer großen Liebe erst am Sterbebett das Jawort geben können – Stunden, bevor der Held seinen Verletzungen erlag und sie wieder zur Witwe wurde.