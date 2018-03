Bei „Earth Hour“ gingen am Samstag die Lichter aus

Die seit 2007 alljährlich stattfindende „Earth Hour“ wird von den Organisatoren als die größte internationale Bewegung zum Klimaschutz bezeichnet. In Österreich hatten alle neun Landeshauptstädte zugesagt, ihre wichtigsten Sehenswürdigkeiten für eine Stunde zu verdunkeln. Darunter befanden sich unter anderem der Grazer Schlossberg, das Goldene Dachl in Innsbruck, die Seebühne in Bregenz, das Schloss Esterhazy in Eisenstadt, den Klagenfurter Lindwurm, in Linz das Lentos Kunstmuseum, die Festung und den Dom in Salzburg, in St. Pölten den Karmeliterhof und in Wien das Schloss Schönbrunn.