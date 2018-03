Klubrekord! 59. Saisonsieg für die Houston Rockets

Rekordmeister Boston war spielfrei, die Celtics gaben aber bekannt, dass ihr Spielmacher Kyrie Irving nach einem Eingriff am linken Knie drei bis sechs Wochen ausfallen werde. Bessere Nachrichten gab es von den Washington Wizards, deren All-Star John Wall nach einer Operation am linken Knie am Samstag erstmals wieder voll trainierte. Damit sollte der 27-jährige Point Guard rechtzeitig zum Play-off-Start Mitte April wieder topfit sein.