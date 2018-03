Tajouri-Doppelpack für New York City

Ex-Bundesliga-Profi Ismael Tajouri ist in der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) weiter gut in Form. Eine Woche nach seinem Premierentreffer für New York City FC erzielte der Fußballer mit österreichischem Pass am Samstag beide Tore zum 2:2-Remis bei New England Revolution. Für NYCFC war es im vierten Spiel nach drei Siegen der erste Punkteverlust, das Team ist weiter ungeschlagen.