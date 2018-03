ÖHB-Damen gewinnen auch 2. Spiel gegen Portugal

Österreichs Handball-Damen haben nach dem knappen 32:30 in Portugal auch den zweiten „Pflichtsieg“ in der EM-Qualifikationsgruppe 4 gegen die Portugiesinnen geschafft. Die ÖHB-Damen setzten sich am Samstagabend in Bregenz mit 29:24 (16:11) durch und führen damit zumindest bis Sonntag sogar die Tabelle an. Bis zur EM im Dezember in Frankreich ist es dennoch noch ein weiter Weg.