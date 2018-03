Warriors-Superstar Curry fällt mehrere Wochen aus

Die Golden State Warriors müssen mehrere Wochen ohne ihren Superstar Stephen Curry auskommen. Der 30-jährige Kapitän des amtierenden NBA-Champions erlitt bei seinem Comeback am Freitag beim 106:94-Heimsieg über Atlanta eine Innenbandzerrung im linken Knie und fällt damit zumindest für drei Wochen aus, wie das Team aus Oakland am Samstag nach einer MRI-Untersuchung von Curry via Twitter mitteilte.