Großes Frühlings-Erwachen auf Gut Aiderbichl

Die Hasen, die Schafe oder die herzigen Küken! Sie alle machen Ostern zum tierischen Erlebnis. Frühlingsgefühle überall. Kleine Henderl verschiedenster Rassen sitzen in der geschmackvoll dekorierten Halle auf einer Banklehne. Grünleger, Nackthalsküken, Brahma, Meran – alle in Reih und Glied, wie in einer großen Familie. Dazwischen lässt es sich ein Hoppelhase mit seinen langen weißen Ohren gut gehen. Und ein „Deko-Hase“ radelt unaufgeregt über das Zuhause der Küken hinweg.