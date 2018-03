EM-Ticket rückt für U17-Team in weite Ferne

Sollte die ÖFB-Auswahl am Ende tatsächlich auf Rang zwei stehen, würde dies aber wohl trotzdem das Aus bedeuten. Denn nur noch in der Gruppe 7 kann der Gruppenzweite schlechter als Österreich abschneiden. Da führt Israel (3) vor Ungarn (1), Slowenien (1) und Rumänien (0). „Die Chancen, in Führung zu gehen, waren da, dann wäre es für uns wesentlich einfacher geworden. Aber Bosnien hat verdient gewonnen, sie waren die reifere Mannschaft und in den Zweikämpfen, sowie offensiv besser“, sagte ÖFB-Teamchef Rupert Marko.