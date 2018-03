Buggy losgelassen, um Trinkflasche aufzuheben

Es war ein Unfall, der an Tragik kaum zu überbieten ist. Das veranschaulichen neue Details im Fall des am Bahnhof Puch gestorbenen Mädchens (1). Demnach hat die Mutter (24) den Buggy festgehalten als an jenem 4. Oktober der Güterzug vorbeibrauste. Sie ließ ihn aber los um die Trinkflasche ihres Sohnes (3) aufzuheben.