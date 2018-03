Todes-Drama: Endlich fließt Geld für Opfer-Familie

Es war der Abend des 20. Februar als Stefan in seinem schwarzen Audi A3 von Leogang nach Maria Alm fuhr. Er wollte zu seiner Freundin. Doch im Ortsteil Hirnreit schoss ihn ein norwegischer Urlauber in einem gemieteten, weißen BMW X5 ab: Der fuhr mit 150 am Tacho auf der falschen Fahrspur, reagierte gar nicht. Stefan hatte keine Chance.