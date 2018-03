Aich/Dob im AVL-Finale - Amstetten verkürzt

Titelfavorit Aich/Dob hat in souveräner Manier das Finale der Austrian Volley League (AVL) erreicht. Der MEVZA-Cup-Champion besiegte am Samstag UVC Graz vor Heimpublikum 3:0 (23,23,16) und entschied damit die „best of five“-Serie schnellstmöglich 3:0 für sich.