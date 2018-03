Ein Blick hinter die Orchester-Kulissen

Um 15 Uhr war es so weit. Philip Haas, Musikvermittler des Mozarteumorchesters, hat gemeinsam mit Robin Davies, Kapellmeister des Landestheaters, einen ganz eigenen Zugang zu der Ouvertüre aus der Oper „Wilhelm Tell“ gewonnen. Als Haas die Bühne betrat, verwandelte sich das Bild in einen interaktiven Wettstreit der Orchesterinstrumente. Denn der Trompeter hat verschlafen und kommt zu spät zum Konzert. In der Eile hat er sogar vergessen wie sein Instrument funktioniert. Auf der Suche nach seinem verschwundenen Ton bemerkt er, dass alle Instrumente mit ihren eigenen Problemen zu kämpfen haben. Schafft er es noch rechtzeitig zum Auftritt, die Trompete wieder zum Klingen zu bringen?