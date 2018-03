Lokalaugenschein beim Schüttdorf-Kreisel: Es staut

Es geht um nur 14 Quadratmeter Grund, die in Zukunft viel Autofahrer-Frust verhindern könnten. Der Kreisverkehr in Zell am See-Schüttdorf muss dringend ausgebaut werden. Der Grundeigentümer der kleinen Fläche legte sich bisher quer. Landesrätin Brigitta Pallauf überzeugte sich am Samstag selbst von der Lage.