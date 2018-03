Bad Gastein: Chinesen wollen gern einsteigen

Wie im „Wirtschaftsmagazin“ am Samstag berichtet, hat der mit einer Chinesin verheiratete Manager aus dem Kurort Baden bei Wien vor einigen Jahren begonnen, mit seinen asiatischen Partnern in Österreich Hotels aufzukaufen und zu sanieren. So die berühmten Hotels „Sauerhof“ und „Sacher“ in Baden oder in Hallstatt im Salzkammergut das Salzamt.