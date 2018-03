Das Hilfswerk packt schon

Wermutstropfen in einem Zukunftsberuf: Die privaten Pflegedienste verdienen – wie berichtet – zu wenig. In den Kollektivverhandlungen einigte man sich jetzt zwar auf Anpassungen und Landesrat Heinrich Schellhorn kündigte eine zusätzliche Million an. Hilfswerk-Geschäftsführer Hermann Hagleitner will das jetzt mit Nachdruck einfordern: Ab 1. Juli sollen die Förderungen durch das Land angehoben werden. Hagleitner: „Bei den diplomierten Kräften geht es um eine Lücke von 250 Euro brutto im Monat, bei den Assistenten um 30 Euro.“ Ansonsten seien Sozialdienste auch in Zukunft mit massiver Abwanderung Richtung Landesspitäler konfrontiert. Er appelliert um ein Zeichen, „dass Anerkennung stattfindet.“