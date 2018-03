ÖLV-Trio bei Halbmarathon-WM mit neuen Bestzeiten

Herzog hatte sich ganz auf diese WM konzentriert, hatte keinen Frühjahrsplan fest im Visier. Nach dieser Topleistung hält er aber einen Start in vier Wochen beim Vienna City Marathon „nicht mehr für ausgeschlossen“. Er will sich in den naechsten Tagen entscheiden. Ketema läuft in drei Wochen den Marathon in Linz, Steinhammer in vier Wochen in Wien. Steinhammer hatte die WM aus dem Training für Wien genommen.