Bürgermeisterin verspricht Hilfe nach Großbrand

Noch sitzt der Schock bei Familie Wuppinger aus Seekirchen tief. Ein technischer Defekt in den Kabeln löste einen Großbrand aus. Haus und Stall wurden komplett zerstört. Bürgermeisterin Monika Schwaiger will am Montag das Gespräch mit dem Landwirt suchen und hat bereits einige Ideen, wie geholfen werden kann.