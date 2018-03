Le Pen lädt FPÖ zu 1.-Mai-Feier nach Nizza ein

Die Präsidentin der französischen Partei Front National (FN), Marine Le Pen, wird den „Tag der Arbeit“ am 1. Mai in Nizza mit ihren europäischen Verbündeten begehen. Zu den Feierlichkeiten werden Vertreter der Mitgliedsparteien der „Bewegung für ein Europa der Nationen und der Freiheit“ (MENL) geladen, darunter auch die FPÖ, kündigte FN-Vizepräsident Nicolas Bay am Samstag an.