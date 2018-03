Das süße Jubiläum der Salzburg Schokolade

Nach dem Krieg übersiedelte die Schoko-Manufaktur in die Vierthalerstraße und expandierte 1948 aus Platzgründen und eben unter dem Namen Mirabell nach Grödig. 1956 wurde der komplette Betrieb in ein neues Firmengebäude am Fuße des Untersbergs übersiedelt.

Auch hier wurden bis 1967 natürlich die „Echten Salzburger Mozartkugeln“ hergestellt. Zunächst per Hand, ab dann industriell nach einem patentierten Verfahren. Dazu hat hier die österreichische Riegel-Ikone „Bobby“ seit Jahrzehnten ihre Produktions-Heimat.