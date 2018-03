„Kurz wollte keine schwarz-rote Regierung“

Nahles selbstkritisch: „Wir redeten an den Leuten vorbei“

Nahles sieht das als „sehr gute Ausgangsposition“ für die SPÖ an. „Diese Situation haben wir nicht in Deutschland: Die Grünen und die Linkspartei sind relativ stark.“ Die designierte SPD-Chefin räumte auch schwere Fehler im Wahlkampf der SPD ein. „Als wir mit dem Slogan ‘Mehr Zeit für Gerechtigkeit‘ kamen, redeten wir an den Leuten vorbei. Denn der Verteilungskonflikt zwischen Arbeit und Kapital war schon umgedeutet in einen Konflikt zwischen ethnischen Gruppen“, sagte sie in Anspielung auf die Migrationsdebatte. Die SPD habe zwar eine gute Bilanz nach den vergangenen vier schwarz-roten Jahren vorlegen können: „Im Grunde wollen die Leute aber vertrauen, dass du die richtigen Antworten auf die Zukunft hast. Und da waren wir im Wahlkampf zu schmalspurmäßig unterwegs gewesen.“