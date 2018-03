Krank! „Fans“ wünschten Wozniacki-Eltern den Tod

Skandal beim Tennis-Turnier in Miami: Caroline Wozniacki hat sich am Samstag via Twitter über unangenehme Erlebnisse auf dem Court bei der Niederlage gegen Monica Puig geäußert. Einige „Fans“ haben dabei offenbar alle Grenzen des Anstands überschritten, Wozniacki beklagte auch, dass es weder vonseiten der Organisatoren noch den Sicherheitskräften Maßnahmen gegeben hat.