„Ein generelles Rauchverbot wäre gerecht für alle“

Trotz der mehr als 550.000 Unterschriften beim „Don’t smoke“-Volksbegehren kippte die Regierung das Rauchverbot in Lokalen. Was Dagmar und Ulrich Traxlmayr vom gleichnamigen Traditionscafé in Linz, in dem in einem abgetrennten Raum geraucht werden darf, davon halten? Die „Krone“ fragte nach.