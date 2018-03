Kärntnerin stemmt sich gegen Internet-Riesen

Andere geben auf, sie will es wissen: Eine 30-Jährige nimmt den Kampf mit den Internetgiganten Netflix & Co auf. Sie hat in Klagenfurt eine pleitegegangene Videothek übernommen, um ein Zeichen gegen Internet-Streaming-Portale zu setzen. Valerie Kouba sieht in den Videotheken ein Kulturgut des 21. Jahrhunderts.