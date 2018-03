„Takeshi‘s Castle“: Kultshow kehrt zurück ins TV

1989 lief „Takeshi´s Castle“ zum ersten Mal im japanischen Fernsehen und markierte sozusagen den Ursprung sämtlicher späterer Parcour-Shows. Nachdem das Format in unzähligen Nationen ausgestrahlt und wohl in jeder möglichen Form adaptiert wurde, kommt mit „Takeshi´s Castle: Thailand“ nun eine Neuauflage des Originals ins deutschsprachige Fernsehen. Am Konzept hat sich nicht viel geändert: Nach wie vor müssen sich die Kandidaten unterschiedlichsten, zum Teil kuriosen Prüfungen stellen.