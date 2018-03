Pique kritisiert Guardiola: „Schlimmste Saison!“

„Im Laufe der Saison verlor Pep den Glauben an mich. Er wollte, dass wir vom Fußball besessen sind, 24 Stunden am Tag nur an Fußball denken. Und zu dieser Zeit meines Lebens konnte ich das nicht verstehen. Hinter solch einer Philosophie konnte ich nicht stehen“, stellt Pique klar. „Pep vertraute mir einfach nicht mehr, und der Knackpunkt war dann, als er entschied, mich in der Liga nicht gegen Real Madrid einzusetzen. Das war niederschmetternd für mich.“